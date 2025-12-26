Fudbalske reprezentacije Maroka i Malija odigrale su u Rabatu nerešeno 1:1, u utakmici drugog kola Grupe A na Afričkom kupu nacija.
PODELA BODOVA U RABATU: Remi Maroka i Malija na Afričkom kupu nacija
Maroko, koji je i domaćin turnira, poveo je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, kada je sa penala precizan bio fudbaler Real Madrida Braim Dijas.
Mali je do izjednačenja stigao u 64. minutu, kada je sa "bele tačke" siguran bio Lasin Sinajoko.
Maroko na prvom mestu Grupe A ima četiri boda, Mali i Zambija imaju po dva boda, dok su Komori na poslednjem mestu sa jednim bodom.
U poslednjem, trećem kolu, Maroko igra protiv Zambije, a Mali igra protiv Komora.
(Beta)
