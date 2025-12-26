- Poslednji dani 2025. odneli su nam još jednog divnog čoveka, preminuo je čika Slava šnajder čija se porodična kuća naslanja na kapije našeg stadiona, pa nije ni čudo što mu je Jedinstvo teklo kroz vene još od sredine prošlog veka. Čika Slavu nećemo pamtiti po golovima, majstorijama i dostignućima koje su imali Džaja, Dule, Paca, Pirić, Čeda Jevtić... Ali hoćemo po nesvakidašnjoj ljudskoj toplini, veselom glasu i blagom pogledu, a pre svega po višedecenijskoj ljubavi prema svom klubu koga je bodrio do kraja svoga života. Bio je majstor svog zanata, nema Ubljanina koji nije bar jednom sužavao nogavice ili skraćivao pantalone kod čika Slave, uz neizbežne brižne reči i pozdrave za porodicu od strane ovog dobrog čoveka. FK Jedinstvo upućuje izraze najdubljeg saučešća porodicama njegovih ćerki Mire i Milke, a našeg čika Slavu ispratićemo sutra na ubskom groblju od 12.30h. Neka mu je večna slava.