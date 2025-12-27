Slušaj vest

Uzbudljiv meč pripao je “Plavom talasu” umnogome zahvaljujući i srpskom internacionalcu Sergeju Milinković-Saviću koji se večeras upisao i među strelce.

Posle vodećeg gola Al Hilala koji je postigao Mohamed Kano, igrao se 39. minut kada se Milinković-Savić našao na pravom mestu u pravo vreme i posle centrašuta Malkoma glavom matirao nemoćnog golmana protivničke ekipe.

Na 3:0 povisio je Malkom u 57. minutu, gosti jesu stigli nadomak izjednačenja nakon golova Džošue Kinga u 79. i Jorgosa Masurasa u 84. minutu, ali je tim Simonea Inzagija ipak izašao kao pobednik.

Milinković-Savić postigao je svoj prvi gol u devetom nastupu u dosadašnjem toku šampionata Saudijske Arabije, a Al Hilal se nakon večerašnje pobede nalazi na drugoj poziciji na tabeli sa 26 bodova, jednim manje od Al Nasra koji ima utakmicu manje.

Kurir sport/sportske.net

