Brazilac Silvinjo je odveo Albaniju do baraža za Svetsko prvenstvo najviše zahvaljujući pobedi protiv Srbije u Leskovcu rezultatom 1:0.

U baražu će protivnik biti Poljska, a u slučaju uspeha za rivala će imati Ukrajinu ili Švedsku.

U međuvremenu, kontroverzna objava je izazvala brojne reakcije.

Supruga Silvinja Tati Mendeš je objavila fotografiju na kojoj se vidi njihov sin u dresu Srbije.

To se nije dopalo navijačima reprezentacije Albanije koji su Tati objasnili da tako nešto ne bi trebalo da se dešava.

Na društvenim mrežama se pojavila prepiska jednog Albanca i Silvinjove supruge.

- Žao mi je, ali moram da reagujem, ne znam da li je ovo selektorov sin... ali znajući važnost istorije kao nacije, nositi ovakav dres i primati novac od Albanije je neprihvatljivo i ovo pokazuje koliko vam je stalo o detaljima... ljudi, informišite se o istoriji države - jedna je od poruka koju je dobila supruga selektora.

Ubrzo je usledio odgovor.

- Iskreno mi je žao. Moj brat je studirao u Milanu sa čovekom koji mu je poklonio dres. Potpuno si u pravu i nisam imala predstavu da je to dres Srbije, stvarno ne pratim fudbal. Već je obrisano i neće se ponoviti. Hvala na razumevanju - odogovorila je Tati jednom razočaranom navijaču.

Čini se da se radi o dresu sa utakmice iz Leskovca, a broj sedam je na tom meču nosio Aleksandar Stanković.

