Slušaj vest

Informacija o njegovoj želji da tuži crno-bele je iznenadila javnost u Srbiji, a do svega je došlo zbog jednostranog prekida saradnje.

- S obzirom na to da je ugovor jednostrano raskinut od strane kluba, a bio je važeći do juna meseca, jedina mogućnost i jedina moja opcija da zaštitim svoja prava jeste tužba komisiji za rešavanje sporova FSS - rekao je Blagojević za "Sportal" i dodao:

- To je redovna i očekivana procedura kod ovakvih dešavanja i u tome nema ništa neobično ni sporno.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Tužba je u Humsku stigla u veoma nezgodnom momentu, u trenutku kada se klub već nalazi pod suspenzijom od strane FIFA zbog neizmirenih dugova. Partizan je, podsetimo, kažnjen zabranom registrovanja novih fudbalera.

Blagojević je preuzeo kormilo Partizana početkom 2025. godine, a tog 1. januara je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone uz mogućnost produžetka saradnje.

Iako je početkom juna produžio ugovor do završetka aktuelne sezone, nije uspeo da je privede kraju na klupi crno-belih. Smenjen je u novembru nakon dva vezana poraza - od Mačve u Kupu Srbije i Čukaričkog u Super ligi Srbije.

Pre dolaska u Humsku je vodio brojne klubove u Srbiji, među njima Sremčicu, Kovačevac, Srem, Žarkovo, IMT, Inđiju, Javor i Bežaniju, kao i inostrane timove Kaspij, Astanu i Debrecin. Najveći uspeh ostvario je 2022. godine, kada je sa Astanom osvojio titulu prvaka Kazahstana, a solidne rezultate beležio je i u Mađarskoj.

Kurir sport/Sportal

Bonus video: