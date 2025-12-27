Slušaj vest

Jedan od najboljih golgetera današnjice Robert Levandovski istakao je da ne zamera Barseloni što je od njega zahtevala da se suzdrži od "prekoračenja limita" po broju golova, kako ne bi došla u situaciju da Bajernu iz Minhena plaća bonus, ističući da je svestan da je svaki evro u to vreme bio bitan u katalonskom klubu.

Levandovski je stigao u Barselonu na leto 2022. godine nakon odličnih partija u Bajernu, a deo dogovora dva kluba očigledno nije bio usklađen sa njegovim golgeterskim sposobnostima u to vreme.

Tokom karijere je postigao preko 700 golova, a prema određenim navodima, da je u prvoj sezoni u klubu postigao 25 golova, Barselona bi morala da isplati Bajernu još 2,5 miliona evra.

Na dve utakmice do kraja sezone Poljak je stigao do 23 pogotka, a iz kluba su tada tražili od njega da ne trese mrežu u tim mečevima.

- Postoje stvari o kojima ne želim da pričam. Imam veliko poštovanje prema Barseloni i ljudima koji tamo rade. Bio sam svestan situacije u klubu. Bilo je mnogo drugih pitanja koja su morala biti rešena za dobrobit kluba. Na kraju krajeva, to je bila premija, a svi znaju da je u to vreme u Barseloni svaki evro bio važan i to nije bio mali iznos. Ni za mene to nije ništa promenilo. Nemam problem sa tim, ali mi je ostalo u sećanju i nateralo me je da se pitam da li da postignem gol ili ne - obrazložio je iskusni poljski golgeter dilemu pred kojom se u to vreme našao.

Indikativna u vezi sa njegovom početkom u Barseloni bila je turneja na Floridi gde je na primeru ishrane video šta znači kada je klub u finansijskoj krizi.

- Još jedan pomalo "čudan" incident sa kojim se susreo dogodio se kada se pridružio turneji po SAD leta 2022. godine. Кada je bio na Floridi, bio je veoma iznenađen što nije bilo različitih vrsta mesa i ribe. Pitao je i rečeno mu je da bi trebalo da štedi. Nije bio loš odgovor, samo je bio iznenađen. On mnogo zahteva, čak i u timu. Primećuje kada supa nije napravljena od kvalitetnih sastojaka. Zaista je opsednut time. On je introvertna osoba, tako da nije tip koji viče, ali se žali. Oduvek je bio takav - rekao je poljski novinar Sebastjan Staševski, koji je napisao i knjigu o Levandovskom.

Podsetimo, Levandovski ima ugovor sa Barselonom do 30. juna naredne godine, a za sada još nema naznaka da li će biti produžena saradnja sa igračem koji u avgustu puni 38 godina.

