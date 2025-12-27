Slušaj vest

Crno-beli su jesenji prvaci Srbije, a i ove sezone je među ponajboljim u timu golman – sa najviše mečeva bez primljenog pogotka u celom šampionatu.

U "klin šit" kategoriji, kako to stranci nazivaju, Milošević je neprikosnoven sa osam utakmica u kojim je sačuvao mrežu ove polusezone. Partizan je odigrao 20 utakmica u sezoni 2025/26 i ostvario 15 pobeda, pa je sa 46 bodova prvi na tabeli. Milošević je propustio samo jedan meč, a na ostalih 19 sačuvao je mrežu osam puta.

Procentualno, Milošević sa 42,1 posto utakmica bez primljenog gola trenutno ima bolji učinak i od Aleksandra Jovanovića (40,5%) koji je imao najviše "klin šitova" prošle sezone u Superligi, braneći upravo boje Partizana kad je u toj kategoriji bio najbolji. Nekadašnji čuvar mreže Zemuna, Napretka, Voždovca i Radničkog je ove sezone došao i do 40. utakmice u elitnom rangu srpskog fudbala na kojoj nije primio pogodak.

Sve je počelo još letos, utakmicama protiv AEK-a u gostima i Oleksandrije kod kuće kada je mreža bila netaknuta. Već u prvom kolu Superlige imao je prvi "klin šit" Milošević protiv Železničara (1:0), a u jednom momentu imao je seriju od četiri meča bez primljenog gola, protiv OFK Beograda (2:0), Vojvodine (1:0), TSC-a (1:0) i Mladosti (3:0). Sem pomenutih ekipa, Milošević je bio nepremostiva prepreka i kada je rival bio Radnik (2:0), odnosno Novi Pazar (2:0) i Javor (4:0).

Podsećanja radi, nije ovo prva brilijantna sezona Miloševića. Mečeve života imao je u Kaspiju kada je izabran za najboljeg golmana kazahstanskog prvenstva iako je branio za tim koji je jedva opstao u eliti, da bi kasnije prešao u Astanu i osvojio titulu, u sezoni gde je takođe bio fenomenalan. U inostranstvu je još branio za Debrecin i banjalučki Borac sa kojim je takođe osvojio titulu.

Crno-beli sezonu nastavljaju poslednjeg vikenda januara utakmicom protiv niškog Radničkog u Humskoj. Uz mladost i brzinu u napadu, jedna od ključnih stvari za dobru poziciju u domaćem prvenstvu i ove sezone je bila pred golom Partizana.

