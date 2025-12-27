"MOGAO JE DA ODE U UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE DA UZME HRPU NOVCA" Legendarni napadač oduševljen Modrićem!
Posle blistave epohe u dresu madridskog Reala, tokom koje je osvojio praktično sve što je moglo da se osvoji, Luka Modrić je u 40. godini prihvatio poziv Milana.
Jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora još jednom je potvrdio vrhunski kvalitet i neverovatnu dugovečnost, a odbijanjem ponuda sa Bliskog istoka pokazao je da ga i dalje vodi glad za najvećim dostignućima.
Sa Realom je podigao gotovo 30 trofeja, uključujući i šest pehara Lige šampiona, ali je odlučio da se okuša i u Seriji A.
U Milanu se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača tima, koji trenutno drži drugo mesto na tabeli sa 32 boda, samo jednim manje od gradskog rivala Intera.
O njemu je lepim rečima pričao legendarni napadač Luka Toni, premnosi "pianetamilan.it".
- Modrić je najbolja kupovina 2025. jer je doneo kvalitet, videli smo da prvaci, čak i ako imaju 38-39 godina, s ovim klincima igraju s cigaretom u ustima. Mogao je otići u Ujedinjene Arapske Emirate, uzeti hrpu novca, ali umesto toga se stavio na test. To je ono što se dogodilo i s De Brujneom, iako je uticaj bio vrlo različit - kazao je Luka Toni.