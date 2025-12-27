Slušaj vest

Posle blistave epohe u dresu madridskog Reala, tokom koje je osvojio praktično sve što je moglo da se osvoji, Luka Modrić je u 40. godini prihvatio poziv Milana.

Jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora još jednom je potvrdio vrhunski kvalitet i neverovatnu dugovečnost, a odbijanjem ponuda sa Bliskog istoka pokazao je da ga i dalje vodi glad za najvećim dostignućima.

Sa Realom je podigao gotovo 30 trofeja, uključujući i šest pehara Lige šampiona, ali je odlučio da se okuša i u Seriji A.

U Milanu se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača tima, koji trenutno drži drugo mesto na tabeli sa 32 boda, samo jednim manje od gradskog rivala Intera.

Luka Modrić u Milanu Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

O njemu je lepim rečima pričao legendarni napadač Luka Toni, premnosi "pianetamilan.it".

- Modrić je najbolja kupovina 2025. jer je doneo kvalitet, videli smo da prvaci, čak i ako imaju 38-39 godina, s ovim klincima igraju s cigaretom u ustima. Mogao je otići u Ujedinjene Arapske Emirate, uzeti hrpu novca, ali umesto toga se stavio na test. To je ono što se dogodilo i s De Brujneom, iako je uticaj bio vrlo različit - kazao je Luka Toni.

