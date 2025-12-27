Slušaj vest

Posle blistave epohe u dresu madridskog Reala, tokom koje je osvojio praktično sve što je moglo da se osvoji, Luka Modrić je u 40. godini prihvatio poziv Milana.

Jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora još jednom je potvrdio vrhunski kvalitet i neverovatnu dugovečnost, a odbijanjem ponuda sa Bliskog istoka pokazao je da ga i dalje vodi glad za najvećim dostignućima.

Sa Realom je podigao gotovo 30 trofeja, uključujući i šest pehara Lige šampiona, ali je odlučio da se okuša i u Seriji A.

U Milanu se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača tima, koji trenutno drži drugo mesto na tabeli sa 32 boda, samo jednim manje od gradskog rivala Intera.

