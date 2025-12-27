Reprezentacija Malija je napravila iznenađenje na Afričkom kupu nacija.
Fudbal
KAKO JE GOLMAN NA BIZARAN NAČIN POSTAO HEROJ! Spasio gol u 101. minutu, a kada vidite od koga ga je spašavao...
Mali je u drugom kolu grupne faze osvojili bod protiv Maroka koji je domaćin Afričkog kupa nacija. Njihova utakmica završena rezultatom 1:1.
Brahim Dijaz je sa bele tačke u petom minutu nadoknade prvog poluvremena doneo prednost domaćinu, a Sinajoko je u 64. minutu, takođe iz penala, izjednačio.
Bio je to konačan rezultat, a heroj Malija je postao golman Dijara koji je sprečio autogol Kulibalija u 101. minutu.
Defanzivac je želeo da vrati loptu glavom svom golmanu, ali je umalo postao tragičar.
Pogledajte kako je to izgledalo:
