Mali je u drugom kolu grupne faze osvojili bod protiv Maroka koji je domaćin Afričkog kupa nacija. Njihova utakmica završena rezultatom 1:1.

Brahim Dijaz je sa bele tačke u petom minutu nadoknade prvog poluvremena doneo prednost domaćinu, a Sinajoko je u 64. minutu, takođe iz penala, izjednačio.

Bio je to konačan rezultat, a heroj Malija je postao golman Dijara koji je sprečio autogol Kulibalija u 101. minutu.

Defanzivac je želeo da vrati loptu glavom svom golmanu, ali je umalo postao tragičar.

Pogledajte kako je to izgledalo:

