U prvom timu su već uveliko Lazar Kaličanin, Vladan Čarapić, Lazar Stojanović, Filip Matijašević, Veljko Radosavljević, Uroš Miladinović, Luka Đorđević…

Njihovim stopama će uskoro krenuti i neki drugi momci stasali u Omladinskoj školi Čukaričkog, koja je po svim kriterijumima među najboljima u Srbiji. Ne samo po broju reprezentativaca u svim uzrastima nacionalne selekcije, nego i produkciji igrača za prvi tim i šansi koju ti momci dobiju na Banovom brdu.

Jedan deo tog sistema je i direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut. Nedavno je u belo-crni tabor stigao i supertalentovani 15-godišnji golman Vuk Davidović, donedavno član Partizana.

„To je najsvežija informacija, pa je red i da krenemo od nje. Znate kako, prelazaka u ovim uzrasnih kategorijama ima i nije to ništa čudno. Posebno ne kad deca odlaze u Crvenu zvezdu ili Partizan. Ali, kad neko talentovano dete pređe iz Crvene zvezde ili Partizana u Čukarički, onda je to vest, dobija drugu dimenziju. Cela Srbija zna da je Vuk jedan od najtalentovanijih golmana u zemlji, najveći potencijal u svom uzrastu, nije tajna i da su ga neki evropski velikani pratili, da je bilo interesovanja sa njihove strane. Ni nama takav talenat nije promakao, a prvi u hijerarhiji kad se radi o golmanima u Čukaričkom je Oliver Kovačević“, kazao je Arnaut, koji je potom nastavio:

„Uključili su se potom svi ljudi iz kluba, jednostavno mi tako funkcionišemo. Veliku ulogu odigrao je Saša Jovanović, kao glavni skaut, najviše je uticao u priči sa roditeljima. Imali smo i tu privilegiju da je Oliver Kovačević već stvorio golmane kao što su Đorđe Petrović i Novak Mićović, prvi je stigao i do Premijer lige i reprezentacije Srbije, drugi je u MLS ligi. I njegov rad je prepoznat i priznat. I trener golmana Čokorilo je imao uticaja, kao i Đorđe Aćimović Đulika, koji je takođe bio u kontaktu sa porodicom dečaka“.

Želeo je Arnaut potom da dodatno istakne jednu stvar za koju smatra da u Čukaričkom odlično funkcioniše.

„Zajedništvo. To je ono što želim da forsiram od mog odlaska na Banovo brdo, na taj način ćemo dodatno podići klub. Eto, upravo smo kod ovog momka sve strukture uključili u njegov dolazak. Ali, želim da naglasim još jednu bitnu stvar, a to smatram najvažnijim, sad je na nama da sve što je obećano ispunimo da bi cela priča imala smisla. Lako je obećavati, ono što Čukarički treba da razlikuje i što zaista jeste tako je činjenica da za svakog od tih momaka postoji plan i put kojim će doći do prvog tima. Roditeljima nije bilo lako da donesu odluku da Vuk dođe u Čukarički, treba biti realan, a kad neko donese takvu odluku, moramo maksimalno da ih ispoštujemo. Procenili su da je ovo korak unapred, a ne korak unazad za njihovo dete, za nas kao klub to je vrlo, vrlo pozitivno“.

Pominjao je Arnaut sistem, ali želeo je i da istakne čoveka na vrhu te piramide.

„U Čukaričkom se zna ko se pita. I to je mnogo bitno za jedan sistem, kad radiš posao kako treba, kad sprovodiš neke stvari, sve je jednostavnije kad imaš jednog čoveka u sportskom sektoru koji može mnogo da pomogne. U slučaju dece iz Omladinske škole, najviše prilikom ulaska u prvi tim. To je zastupljeno u Evropi, u našem fudbalu i ne toliko, ali je Čukarički i po tome prepoznatljiv. Bitno je da dogovor može da se sprovede, a Vladimir Matijašević, uz pomoć Gorana Grkinića i Dijane Petrović mnogo pomaže u svemu tome. Nisam ja taj koji pravi sistem, nego sistem pravi ljude, a u Čukaričkom to treba što duže da držimo. Ovo je lanac i vertikala u kojem kad izvučete jedan kamen, jednu ciglu, on lako može da se zaljulja“, upozorio je Arnaut.

Želeo je Arnaut da istakne i da u sadašnjem omladinskom timu ima momaka koji kucaju na vrata prvog tima.

„Uvek ih ima, samo treba najbolje proceniti kad je momenat za to, kad određenom igraču treba da se da prostor. A to procenjuju sportski direktor i trener. I naravno, to dete treba da se istrpi, biće i grešaka u procesu sazrevanja. Mislim da je upravo ta činjenica da kod nas nema toliko pritiska ono zbog čega roditelji i deca biraju Čukarički, svesni su da će šansa doći ako se zasluži. I na ove zimske pripreme će sa prvim timom putovati tri-četiri dečaka iz omladinskog tima, pa ćemo videti kako će se pokazati, možda će odmah biti spremni da igraju, možda će se vratiti još šest meseci u svoju uzrasnu kategoriju. Ponavljam, u Čukaričkom je lakše tim dečacima nego u Crvenoj zvezdi ili Partizanu, naš klub može da bude i treći i šesti, a šansu će svakako dobiti i oslobodićemo ih pritiska. I usmeriti ih u pravcu u kojem treba da idu“.

Arnaut pominje i da treneri u mlađim kategorijama imaju veliku ulogu u stvaranju igrača.

„I u tom segmentu Čukarički je postao prepoznatljiv. To su momci koji su čitav dan na terenu sa decom, koji odlično rade, dobri su stručnjaci, deca su već i vezana za njih. Želeo bih da pohvalim naše trenere, oni su izuzetno bitan deo čitavog ovog mozaika. I uvek su uključeni u dolazak novih igrača“, kazao je Arnaut, koji je potom nastavio:

„Rad svakog dečaka se prati, posle godinu dana pravimo novi presek, ne može neko da bude prvotimac ako loše igra. Ako je neko u padu, tu smo da mu pomognemo, da ga vratimo na nivo na kojem je bio, a to je ozbiljan posao. Radi se o detaljima kojima se svi bavimo, a ti detalji su ono što Čukarički odvaja od drugih. Moja je želja da dobijemo i glavnog trenera Omladinske škole ili direktora metodologije rada, to je funkcija koja nam nedostaje da se popnemo još jednu stepenicu više. A sasvim je normalna stvar i vrlo bitna funkcija u velikim evropskim klubovima, koji u svojim sistemima i omladinskim školama imaju čoveka od kredibiliteta i autoriteta, sa potrebnim znanjem da isprati sve momke u tim uzrastima.“

