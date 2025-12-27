Slušaj vest

Odlazak Stefana Babovića sa mesta predsednika OFK Beograda nije uzdrmao klub sa Karaburme.

Novi predsednik Romantičara biće Simo Krunić, sadašnji trener OFK Beograda.

Simo Krunić kao trener OFK Beograda Foto: © Pedja Milosavljevic/STARSPORT/© Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Stiže novi trener

Skupština OFK Beograda čiji je zasedanje zakazano za utorak trebalo bi da ozvaniči Simu Krunića za novog predsednika. Sasvim je izvesno da će Romantičari posle te odluke dobiti i novog trenera, jer Krunić po Statutu kluba neće moći da obavlja dva posla.

Simo Krunić iza sebe ima bogatu fudbalsku i trenersku karijeru koja traje više od četiri decenije. Jedan je od najzaslužnijih za povratak OFK Beograda u elitni rang srpskog fudbala, jer je za kormilom ovog kluba bio u Srpskoj i Prvoj ligi Srbije. Zaslužan je i za afirmaciju velikog broja mladih fudbalera.

Od Sarajeva do Beograda

Simo Krunić je rođen 13. januara 1967. u Sarajevu. Fudbalsku karijeru počeo je u Sarajevu, da bi punu afirmaciju doživeo u redovima najvećeg gradskog rivala Željezničara, čiji je dres nosio od 1988. do 1992. godine. Zbog rata u Jugoslaviji, napustio je Sarajevo i prešao u OFK Beograd za koji je igrao od 1992. do 1994. godine.

Posle toga odlazi u inostranstvo u Marbelju, na poziv legendarnog Dragoslava Šekularca i igra za taj klub do 1996. godine. Nakon napuštanja Španije odlazi u Južnu Koreju, gde igra za Pohang. Zatim se vraća u Srbiju i oblači dres Čukaričkog. Do kraja karijere igra u Grčkoj za Larisu, Kalohori i Panetolikos, gde 2000. godine završava karijeru.

Simo Krunić kao trener Jagodine sa kojom je osvojio Kup Srbije Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Uzeo Kup sa Jagodinom

Trenersku karijeru posle školovanja Simo Krunić počinje 2006. godine. OFK Beograd je vodio u dva navrata 2009. godine i od 2023. godine. Kao trener ima osvojen Kup Srbije 2013. kada je Jagodinu doveo do trofeja. Često puta je isticao da mu je OFK Beograd pomogao u najtežem periodu njegove karijere, zbog čega je želeo da se „oduži“ klubu kao trener, a sada i predsednik.

Simo Krunić je kroz više uloga (igrač, asistent, glavni trener) dugoročno povezan sa identitetom OFK Beograda i smatra se jednom od važnijih ličnosti u njegovoj modernoj istoriji.