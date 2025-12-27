Slušaj vest

Trener ženskog B tima Valensije, 44-godišnji Fernando Martin, tragično je izgubio život nakon što je turistički brod potonuo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija.

Vest je duboko potresla klub iz Valensije, koji se od Martina oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama. Španski stručnjak nalazio se na brodu zajedno sa suprugom i decom.

Nesreća se dogodila u vodama Nacionalnog parka Komodo, nedaleko od ostrva Padar. Kako prenosi „Jakarta Globe“, indonežanske vlasti i dalje tragaju za četvoro nestalih španskih turista posle potonuća plovila u oblasti naspram Labuan Baja.

Prema navodima lokalnih medija, stradali su bili članovi iste porodice i nalazili su se na brodu KM Putri Sakinah, na kojem je ukupno bilo 11 osoba. Plovilo je doživelo tehnički kvar i potom se prevrnulo u petak uveče, navodno usled jakih talasa, dok je sedam putnika spaseno.

- Četvoro nestalih su španski državljani koji su putovali kao porodica - rekao je Stefanus Risdijanto, šef Lučke uprave Labuan Bajo.