Prednost Sitiju doneo je Tidžani Rejnders golom u 48. minutu, a izjednačenje Forestu Omari Hačinson pogotkom u 54. minutu.

Pobedonosan gol za Siti postigao je Rajan Šerki u 83. minutu.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Mančester siti je prvi na tabeli sa 40 bodova, jednim više i utakmicom više od drugoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest zauzima 17. mesto sa 18 bodova.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Notingem Forest dočekati Everton.

(Beta)

