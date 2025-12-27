Slušaj vest

Marokanski fudbalski navijači posebno su frustrirani jer mnogi ni tako ne mogu da dobiju karte za utakmice svog tima.

Maroko i susedni Alžir bili su jedini timovi kojima su rasprodate karte za grupnu fazu, ali ponovo je u petak bilo praznih mesta za utakmicu domaćina protiv Malija na stadionu Princa Mulaja Abdelaha u Rabatu, kapaciteta skoro 70.000 mesta.

"Pokušao sam da se rano prijavim na sajt za prodaju karata, ali nažalost, mnogo ljudi se prijavilo u isto vreme i nisam mogao da dobijem mesto. Bio je potpuno pun", rekao je navijač Maroka Amin Mazraui, koji je čekao ispred stadiona pre početka utakmice.

Zvanična posećenost utakmice u petak procenjena je na 63.844 gledalaca – više nego što je prisustvovalo otvaranju Kupa na istom stadionu.

Organizatori krive navijače za grabljenje karata za utakmice za koje smatraju da će biti najpopularnije, očekujući da ih preprodaju i po ceni do 10 puta višoj on one koju su platili. Izveštaji kažu da su karte od 50 evra bile nuđene za 500.

"Ljudi se istovremeno ;povezuju sa 10-15 ;računara i kupuju mnogo mesta, tako da zbog njih nismo uspeli da dobijemo nijedno", rekao je Mazraui za Asošijejted pres.

Ali svi navijači, a i novinari, moraju da pokažu identifikaciju putem lokalne aplikacije "Jala" da bi ušli na stadione, a to izgleda da otežava navijačima da preprodaju ulaznice.

Jedan navijač, Halid, kaže da je ; imao je sreće i da je platio 100 marokanskih dirhama (11 dolara) kartu za utakmicu. U poređenju sa obližnjom Evropom, početne cene su daleko jeftinije, a ne mogu se porediti sa traženim cenama za utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine.

U sredu je samo 16.115 ljudi prisustvovalo utakmici Alžira protiv Sudana na stadionu Mulej El Hasan u Rabatu, kapaciteta 22.000 mesta, koji je bio rasprodat mnogo ranije.

Neki navijači su čekali napolju pošto su čuli da će biti pušteni besplatno, a zatim su jurili na kapije pokušavajući da uđu kada utakmica počne.

Obezbeđenje na drugim stadionima je dozvolilo besplatan ulaz posle početka utakmice da bi se povećala posećenost.

Posećenost utakmice Konga protiv Benina na stadionu El Barid u Rabatu, kapaciteta 18.000 mesta, korigovana je tako sa 6.000 na 13.000.

Ostale utakmice nisu imale velike razlike, a i jaka kiša je obeshrabrila navijače da dođu.

Grand stadion Tanžer u Tanžeru, kapaciteta 68.000 ljudi, bio je uglavnom prazan u utorak za utakmicu Senegala protiv Bocvane, uprkos tome što je prodato 18.500 ulaznica.

Afrička fudbalska konfederacija, organizator Kupa, nije odgovorila na zahtev za komentar.

(Beta)