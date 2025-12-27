Slušaj vest

Doskorašnji trener OFK BeogradaSimo Krunić naslediće Stefana Babovića na mestu predsednika "romantičara".

Babović je u petak saopštio da zbog poslovnih obaveza neće moći više da bude predsednik OFK Beograda, a Krunić će dobiti apsolutnu podršku u utorak na izbornoj Skupštini "romantičara".

OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Krunić (58) je od 1992. do 1994. godine igrao za OFK Beograd, a u dva navrata je vodio "romantičare" sa klupe.

Prema najavama, Krunića će na klupi naslediti Jovan Damjanović.

OFK Beograd posle 20 kola Superlige Srbije zauzima deveto mesto sa 25 bodova.

U Kupu Srbije eliminisan je u 1/16 finala posle penala od Budućnosti iz Dobanovaca.

Ne propustiteEvroligaALIMPIJEVIĆ STIŽE U EVROLIGU? Srpski selektor vodi crno-bele do vrha!
Dušan Alimpijević novi selektor Srbije
FudbalGRAĐANI SE NE ZAUSTAVLJAJU: Šerki rastužio Milenkovića - Siti srušio Notingem Forest
Nikola Milenković i Erling Haland
Ostali sportoviSVETSKI KUP U LIVINJU: Švarc pobednik superveleslaloma
profimedia0592662029.jpg
FudbalNEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! TRENER VALENSIJE POGINUO SA TROJE DECE! Španski fudbal zavijen u crno - isplivali detalji užasa!
Fernando Martin

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir