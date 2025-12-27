Promene kod "romantičara".
SIMO KRUNIĆ MENJA STEFANA BABOVIĆ? OFK Beograd dobija novog predsednika!
Doskorašnji trener OFK BeogradaSimo Krunić naslediće Stefana Babovića na mestu predsednika "romantičara".
Babović je u petak saopštio da zbog poslovnih obaveza neće moći više da bude predsednik OFK Beograda, a Krunić će dobiti apsolutnu podršku u utorak na izbornoj Skupštini "romantičara".
OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Krunić (58) je od 1992. do 1994. godine igrao za OFK Beograd, a u dva navrata je vodio "romantičare" sa klupe.
Prema najavama, Krunića će na klupi naslediti Jovan Damjanović.
OFK Beograd posle 20 kola Superlige Srbije zauzima deveto mesto sa 25 bodova.
U Kupu Srbije eliminisan je u 1/16 finala posle penala od Budućnosti iz Dobanovaca.
