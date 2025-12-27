Slušaj vest

Babović je u petak saopštio da zbog poslovnih obaveza neće moći više da bude predsednik OFK Beograda, a Krunić će dobiti apsolutnu podršku u utorak na izbornoj Skupštini "romantičara".

Krunić (58) je od 1992. do 1994. godine igrao za OFK Beograd, a u dva navrata je vodio "romantičare" sa klupe.

Prema najavama, Krunića će na klupi naslediti Jovan Damjanović.

OFK Beograd posle 20 kola Superlige Srbije zauzima deveto mesto sa 25 bodova.

U Kupu Srbije eliminisan je u 1/16 finala posle penala od Budućnosti iz Dobanovaca.

