Po završetku jesenjeg dela prvenstva postavljen je novi sportski direktor, a zatima i novi stručni štab.

Za sportski sektor u buduće će biti zadužen Bratislav Ristić, koji je po završetku bogate igračke karijere ostao u fudbalu. Bio je sportski direktor niškog Radničkog, potom pančevačkog Železničara, koji je za njegovog mandata imao nekoliko interesantnih ulaznih, ali i unosnih izlaznih transfera. Novu misiju ima u Napretku…

- Želim da se se zahvalim predsedniku Kluba gospodinu Neneziću i Upravnom odboru na ukazanom poverenju. Svestan sam situacije, ali tu smo da bi pokrenuli stvari na bolje. Neće biti lako, biće nam potrebna pomoć svih dobronamernih ljudi. Verujem da možemo da napravimo zdravu priču. Biće promena u igračkom kadru. Kratko je vreme da sve sredimo, ali se nadam da ćemo uspeti. Naš cilj je da opstanemo u Super ligi i da postavimo zdrave temelje za budućnost, kaže sportski direktor Bratislav Ristić.

Nikola Drinčić, kao fudbaler, sjajni vezista, je svima dobro poznato ime u fudbalskom svetu. Trenersku karijeru je počeo kao asistent u stručnom štabu IMT – a, vodio je potom Zemun, pa niški Radnički. U prethodnom periodu se opredelio za usavršavanje i sada ispred sebe ima veoma težak zadatak da pomogne Čarapanima u borbi za superligaški opstanak.

- Minula sezona nije protekla kako treba, ali ne treba se više osvrtati. Cilj je da napravimo dobar tim, uz podršku predsednika Nenezića i sportskog direktora Ristića i da napravimo neki pomak. Ne bežim od odgovornosti. Sa mnom su stigli prvi pomoćnik Dejan Babić, trener golmana Stefan Radulović i kondicioni Đorđe Vlajković. Sarađujemo od početka, uigrani smo i jedva čekamo da krenemo. Priključićemo Vladimira Miljkovića, mog dugogodišnjeg prijatelja. Radi već u mlađim kategorijama Napretka, poznata mu je situacija u Klubu, što će svakako biti od koristi, istakao je novi šef struke Nikola Drinčić.

Dosadašnji trener Radoslav Batak je trenutno na bolovanju, a po povratku, ugovor sa njim će biti sporazumno raskinut.

Početak priprema je zakazan za 2. januar, a ekipa se već 9. seli u Tursku, u staru bazu u Beleku.



