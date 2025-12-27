SERIJA A! Komo je neuništiv, nova pobeda!
Utakmicu je obeležio Niko Pas, koji je u 20. minutu postigao gol sa velike distance.
Ramon je u 66. duplirao prednost, da bi Pas u 75. upisao i asistenciju za Duvikasa.
Srpski napadač Nikola Štulić odigrao je 70 minuta za domaće, koji ostaju 16. sa 16 bodova.
Komo je trijumfovao posle dva poraza i sada je šesti na tabeli sa 27 bodova.
U istom terminu, Kaljari je bio bolji kao gost od Torina (2:1), uprkos vođstvu domaćih u 28. minutu, kada je Vlašić pogodio.
Tim sa Sardinije preokrenuo je u nastavku. Prvo je Prati pogodio u 45, da bi onda Kilčsoj u 66. postigao pobedonosni gol.
Torino je 13. sa 20 bodova, dva više od Kaljarija koji je 14. na tabeli.
Serija A, 17. kolo
Subota
Parma – Fiorentina 1:0 (0:0)
Sorensen 48
Leče – Komo 0:3 (0:1)
Pas 20, Ramon 66, Duvikas 75
Torino – Kaljari 1:2 (1:1)
Vlašić 28 – Prati 45, Kilčsoj 66
18.00 Udineze – Lacio
20.45 Piza – Juventus
Nedelja
12.30 Milan – Verona
15.00 Kremoneze – Napoli
18.00 Bolonja – Sasuolo
20.45 Atalanta – Inter
Ponedeljak
20.45 Roma – Đenoa
