Fudbaleri Koma slavili su u gostima kod Lečea (3:0), u meču 17. kola Serije A.

Utakmicu je obeležio Niko Pas, koji je u 20. minutu postigao gol sa velike distance.

Ramon je u 66. duplirao prednost, da bi Pas u 75. upisao i asistenciju za Duvikasa.

Srpski napadač Nikola Štulić odigrao je 70 minuta za domaće, koji ostaju 16. sa 16 bodova.

Komo je trijumfovao posle dva poraza i sada je šesti na tabeli sa 27 bodova.

U istom terminu, Kaljari je bio bolji kao gost od Torina (2:1), uprkos vođstvu domaćih u 28. minutu, kada je Vlašić pogodio.

Tim sa Sardinije preokrenuo je u nastavku. Prvo je Prati pogodio u 45, da bi onda Kilčsoj u 66. postigao pobedonosni gol.

Torino je 13. sa 20 bodova, dva više od Kaljarija koji je 14. na tabeli.

Serija A, 17. kolo

Subota

Parma – Fiorentina 1:0 (0:0)

Sorensen 48

Leče – Komo 0:3 (0:1)

Pas 20, Ramon 66, Duvikas 75

Torino – Kaljari 1:2 (1:1)

Vlašić 28 – Prati 45, Kilčsoj 66

18.00 Udineze – Lacio

20.45 Piza – Juventus

Nedelja

12.30 Milan – Verona

15.00 Kremoneze – Napoli

18.00 Bolonja – Sasuolo

20.45 Atalanta – Inter

Ponedeljak

20.45 Roma – Đenoa

