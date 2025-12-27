Fudbalska reprezentacija Benina pobedila je u Rabatu selekciju Bocvane 1:0, u utakmici drugog kola Grupe D Kupa afričkih nacija.
KUP AFRIČKIH NACIJA: Benin minimalcem slavio nad Bocvanom
Pobedonosan gol za Benin postigao je Johan Roše u 28. minutu.
Benin je treći na tabeli Grupe D sa tri boda, dok Bocvana zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.
Benin će u poslednjem, trećem kolu Grupe D u Tangeru igrati protiv Senegala, dok Bocvanu u Rabatu očekuje duel sa DR Kongom.
(Beta)
