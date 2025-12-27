Slušaj vest

Selekcija Konga povela je golom koji je Sedrik Bakambu postigao u 61. minutu, a bod Senegalu doneo je Sadio Mane u 69. minutu.

Ranije danas u toj grupi, Benin je pobedio Bocvanu 1:0.

Senegal i Kongo imaju po četiri boda na prvom i drugom mestu na tabeli, Benin ima bod banje, a Bocvana je poslednja bez bodova.

U trećem kolu Senegal će 30. decembra igrati protiv Benina, a Kongo protiv Bocvane.

(Beta)