Njegov ugovor ističe za šest meseci, kada će kao slobodan igrač napustiti Kristal Palas, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da će se to najverovatnije dogoditi.

Engleski fudbaler bi u januaru mogao da potpiše predugovor sa nekim stranim klubom, među kojima su interesovanje iskazali Bajern Minhen, Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid i Inter.

U Engleskoj Liverpul i Mančester siti su zainteresovani za 25-godišnjeg odbrambenog fudbalera.

Geji je ovog leta bio blizu prelaska u Liverpul, nakon što su se klubovi dogovorili o transferu vrednom 35 miliona funti, ali je transfer propao jer Kristal Palas nije uspeo da dovede zamenu.

(Beta)

