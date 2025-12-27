Fudbaleri Udinezea odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Lacija, u utakmici 17. kola Serije A.
PODELA BODOVA: Remi Udinezea i Lacija u Seriji A
Udineze je poveo golom koji je Matijas Vesino postigao u 80. minutu, a bod Laciju obezbedio je Kinan Dejvis u šestom minutu nadoknade vremena.
Lacio je treći put u poslednje četiri utakmice odigrao nerešeno, a posle ukupno šestog remija zauzima osmo mesto na tabeli sa 24 boda.
Udineze je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 22 boda na 10. mestu na tabeli.

