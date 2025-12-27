Slušaj vest

Udineze je poveo golom koji je Matijas Vesino postigao u 80. minutu, a bod Laciju obezbedio je Kinan Dejvis u šestom minutu nadoknade vremena.

Lacio je treći put u poslednje četiri utakmice odigrao nerešeno, a posle ukupno šestog remija zauzima osmo mesto na tabeli sa 24 boda.

Udineze je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 22 boda na 10. mestu na tabeli.

(Beta)

