Slušaj vest

Čelsi je poveo u 37. minutu golom koji je postigao Žoao Pedro, a pobedu Aston Vili doneo je dvostruki strelac Oli Votkins, golovima u 63. i 84. minutu. On je u 58. minutu ušao u igru.

Posle osme uzastopne pobede, a ukupno 12. u ligi, Aston Vila je treća na tabeli sa 39 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Mančester sitija i tri boda manje od vodećeg Arsenala.

Čelsi je pretrpeo peti poraz u prvenstvu i peti je na tabeli sa 29 bodova.

U sledećem kolu Aston Vila će 30. decembra u Londonu igrati protiv Arsenala, a Čelsi će dočekati Bornmut.

(Beta)

