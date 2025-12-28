E, TO JE PRAVO POJAČANJE! Biser svetskog fudbala će tek plesati na Marakani!
Nakon što je fudbalska opservatorija „CIES“ priznala Vasilija Kostova i proglasila ga najboljim mladim veznim fudbalerom, francuska kompanija je u svoja istraživanja sada uvrstila još jednog igrača Crvene zvezde.
Reč je o Ademu Avdiću. Mladi bek je tokom jesenjeg dela sezone dobio značajnu minutažu kod Vladana Milojevića i pokazao solidne partije.
Njegove igre nisu ostale neprimećene, pa je sa indeksom od 75,2 svrstan među najbolje ocenjene mlade bekove na svetu. U analizi „CIES“-a uzeti su u obzir faktori poput defanzivnih reakcija, agresivnosti i pritiska ka protivničkom golu, a Avdić je i u drugim segmentima zabeležio visoke ocene, zbog čega se opravdano našao u samom vrhu.
Nakon priznanja koja su dobili Kostov i Avdić, u Crvenoj zvezdi mogu sa optimizmom da gledaju na njihov dalji razvoj. Jasno je da ova dvojica fudbalera predstavljaju budućnost crveno-belih, a na Marakani se nadaju da će nastaviti da napreduju istim intenzitetom.
BONUS VIDEO: