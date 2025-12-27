Fudbaleri Ugande odigrali su u Rabatu nerešeno 1:1 protiv Tanzanije, u utakmici drugog kola Grupe C na Kupu afričkih nacija.
Fudbal
PODELA BODOVA U RABATU: Remi Ugande i Tanzanije na Kupu afričkih nacija
Slušaj vest
Tanzanija je povela u 59. minutu golom koji je Sajmon Msuva postigao iz jedanaesterca, a izjednačio je Uče Ikpeazu u 80. minutu.
Uganda je imala priliku da pobedi, ali je Alan Okelo promašio jedanaesterac u prvom minutu nadoknade vremena.
Tanzanija i Uganda imaju po bod na trećem i četvrtom mestu na tabeli. ; Večeras igraju Nigerija - Tunis, ekipe koje na vodećim pozicijama imaju po tri boda u Grupi C.
(Beta)
Reaguj
Komentariši