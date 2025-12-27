Slušaj vest

Juventus je poveo autogolom Artura Kalabrezija u 73. minutu, a pobedu je obezbedio Kenan Jildiz u drugom minutu nadoknade vremena.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno devete u ligi, Juventus se popeo na treće mesto na tabeli sa 32 boda.

Inter je prvi sa 33 boda, drugi je Milan sa 32 boda, a ta dva milanska tima imaju po dve utakmice manje od Juventusa.

Piza je nastavila niz bez pobede, a posle osmog poraza je pretposlednja 19. sa 11 bodova.

U sledećem kolu Juventus će 3. januara dočekati Leče, a Piza će igrati na gostujućem terenu protiv Đenove.

Ranije danas Parma je pobedila Fjorentinu 1:0, a Komo je pobedio Leče 3:0. Kaljari je pobedio Torino 2:1, a Udineze i Lacio odigrali su nerešeno 1:1.

(Beta)