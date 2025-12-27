Pobeda Nigerije.
trijumf
KUP AFRIČKIH NACIJA! Nigerija se kockala, ali ipak pobedila Tunis!
Slušaj vest
Fudbaleri Nigerije savladali su Tunis rezultatom 3:2 u drugom kolu Kupa afričkih nacija.
Nigerija sada ima dve pobede iz isto toliko mečeva i obezbedila je direktan prolaz u osminu finala KAN-a, dok će Tunis morati još da strepi.
Dominantno su Nigerijci počeli meč, napadali i stvarali šanse, a prvi gol pao je u 44. minutu preko Osimena.
Nedugo nakon početka drugog poluvremena izgledalo je da je sve gotovo, jer su Ndidi u 50. i Lukman u 67. povisili na ogromnih 3:0.
Talbi postiže prvi gol za Tunišane u 74, a onda Abdi sa bele tačke unosi dramu u meč u 87. minutu utakmice.
Ipak, Tunis nije uspeo da napravi čudo, uprkos sedam minuta nadoknade, pa je Nigerija zabeležila pobedu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši