- Sa ogromnom tugom u srcima, OFK Vidin saopštava da nas je napustio naš fudbaler iz muškog tima i bivši junior kluba, Angel Petrov. Ačo je bio više od fudbalera i deteta kluba, bio je svetlost u svlačionici, osmeh koji nikada nije gasio, i osoba koja je uvek davala sve od sebe – za tim, za prijatelje, za ljude oko sebe. Njegova dobrota se osećala bez reči.