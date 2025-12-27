Slušaj vest

Velika tragedija se dogodila u Bugarskoj, gde je 25-godišnji Angel Petrov preminuo na terenu tokom humanitarnog turnira u malom fudbalu u Sportskoj hali "Festivalna" u Vidinu.

On je bio učenik Matematičke gimnazije, nastupao je za tim Drenovec, a uzrok smrti i dalje nije poznat.

- Sa ogromnom tugom u srcima, OFK Vidin saopštava da nas je napustio naš fudbaler iz muškog tima i bivši junior kluba, Angel Petrov. Ačo je bio više od fudbalera i deteta kluba, bio je svetlost u svlačionici, osmeh koji nikada nije gasio, i osoba koja je uvek davala sve od sebe – za tim, za prijatelje, za ljude oko sebe. Njegova dobrota se osećala bez reči.

Ne propustiteFudbalKUP AFRIČKIH NACIJA! Nigerija se kockala, ali ipak pobedila Tunis!
Viktor Osimen
Ostali sportoviKUP SRBIJE: Radnički srušio Vojvodinu za finale
20231018-21-13-18photomaster.jpg
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ SVE O KODIJU I NVORI! Ovo zanima sve navijače Crvene zvezde!
Saša Obradović
FudbalSTARA DAMA SE PROVUKLA U PIZI: Juventus slavio uz mnogo muka
Juventus

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir