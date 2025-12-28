Slušaj vest

Fulam i Kristal Palas zainteresovani su za igrača Čelsija Rahima Sterlinga, prenose britanski mediji.

Sterling (31) je član Čelsija od 2022. godine, a sezonu 2024/2025. je proveo na pozajmici u Arsenalu. On je pre Čelsija igrao za Mančester siti i Liverpul.

Sterling ove sezone nije odigrao nijedan meč za klub sa Stamford bridža, a menadžer Čelsija Enco Mareska ne računa na nekadašnjeg engleskog reprezentativca u nastavku sezone.

Međutim, britanski mediji navode da Sterling nije spreman da napusti Čelsi u zimskom prelaznom roku, pošto ima nedeljnu platu od oko 300.000 funti. On želi da se izbori za status prvotimca u Čelsiju, a ima ugovor sa ovim klubom do juna 2027. godine.

Mediji na Ostrvu prenose da čelnici Fulama i Kristal Palasa prate situaciju sa Sterlingom, a spremni su da već u zimskom prelaznom roku angažuju iskusnog engleskog napadača, koji je za nacionalni tim od 2012. do 2022. nastupio na 82 utakmice i postigao je 20 golova.