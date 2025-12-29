Slušaj vest

Turski Fenerbahče spreman je da ponudi 40 miliona evra milanskom Interu za italijanskog reprezentativca Davidea Fratezija.

Sport Mediaset prenosi da je turski klub zainteresovan za Fratezija, koji je ove sezone odigrao 14 utakmica za milanski klub.

Reprezentativac Italije trenutno nije u prvom planu kod trenera Intera Kristijana Kivua, koji je spreman da se u zimskom prelaznom roku odrekne veznog fudbalera. Za fudbalera Intera zainteresovani su i Juventus, Napoli i Roma.

Fratezi (26) je u Inter stigao 2023. godine, a pre toga je igrao za Moncu, Empoli, Askoli i Sasuolo.

Za reprezentaciju Italije nastupio je na 33 meča i osam puta se upisao u listu strelaca.