Oni koji se sećaju, kazaće da je Darko Kovačević bio čudo od igrača - centarfor razbijač.

Fudbaler za poželeti. Kasnije i funkcioner za poštovanje.

S verom u Srbiju - Darko Kovačević, kao sportski direktor Olimpijakosa Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia



Darko Kovačević bio je fudbaler koji je imao impozantnu karijeru. Posle Crvene zvezde okušao se u Premijer ligi u redovima Šefild Venzdeja, usledio je zatim vrlo uspešan period u Sosijedadu, koji mu je doneo transfere u Juventus i Lacio. Potom povratak u Sosijedad i na kraju karijere Olimpijakos. Plus uspešna karijera u dresu reprezentacije, gde je bio učesnik mundijala 1998. i dve godine kasnije Evropskog prvenstva. Jedno vreme i sportski direktor nacionalnog tima.

I danas je Darko Kovačević (52) vezan za Olimpijakos i Pirej, a Grčka je decenijama unazad njegiva životna destinacija. Uspešan je na mestu sportskog direktora iz crveno-belog dela Atine.

Šteta je što Srbija neće videti Mundijal 2026. godine Foto: Nemanja Nikolić

Morali smo da odemo u Ameriku

Kako tumačite i vidite neodlazak reprezentacije Srbije na Mundijal 2026?



- Mi Srbi smo fudbalski narod i treba uvek da se nađemo na velikim smotrama, da li je to svetsko, ili evropsko prvenstvo. Imamo kvalitet i fudbalere da uvek budemo učesnici. Neuspeh je što nismo otišli i što nećemo igrati u Americi. Mi smo jednostavno morali da se nađemo tamo... Jasno i kratko. Nisam od onih koji vole da kritikuju, ali sam uvek za to da treba biti iskren. Imali smo dva kiksa. Jedan je poraz od Engleske u Beogradu, drugi, ona sramota od Albanije - rekao je za Kurir Darko Kovačević, a onda zastao i nastavio:

- Engleska jeste bila favorit, ali sećate se, šta sam rekao, kada smo ih dobili na žrebu. Ne treba da ih se uplašimo. Respekt da, ali strah, ne! A, meni deluje da smo se mi protiv Engleza uplašili. I to u Beogradu. Barem da smo pružili neki otpor... Umesto toga, primili smo pet komada! Meni je delovalo da smo se predali i pre početka utakmice. Albance smo morali da dobijemo. Taj poraz je ogroman neuspeh. Kiks koji smo debelo platili. Tu smo izgubili bodove za drugoi mesto. Ali, sada ne treba kukati. Nemamo ništa od toga.

Kažete ne treba da kukamo nad vlastitom sudbinom. A, mi smo skloni tome, zar ne?



- I porazi su sastavni deo sporta. Pali smo, ali sada treba da ustanemo. Imamo mlade i nadarene igrače... Novog selektora... Treba samo skockati ekipu, Da to izgleda kako treba. Potreban nam je sistem i verujem da će to sa Veljkom da dođe. Neću da imenujem, ali Srbija ima igrača koji polako odlaze... Treba da se stvara nova generacija, od ovih iz mlađih kategorija. Sada je pravi trenutak.

Odveo Srbiju na dva velika takmičenja, ali ne i na treće - Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Bivši selektor Dragan Stojković Piksi nije izdržao pritisak. Kako ste videli njegov boravak na mestu selektora?



- Hajde da pričamo činjenicama. Otišli smo posle 20 i kusur godina na Evropsko prvenstvo, pre toga bili smo na svetskom... Piksi je svoj posao odradio. E, sad, što mi očekujemo da budemo polufinalisti, finalisti... Može, a ne mora biti... Da se razumemo, ambicija je uvek dobrodošla, ali treba biti realan. Prvi uspeh je otići na veliko takmičenje. To jednostavno kao Srbija moramo.

- Tvrdim da je Piksi tokom svog mandata uradio pravi posao. Sad što smo takvi, što stačno kritikujemo... Možda je Piksi proveo i previše vremena na mestu selektora, ne znam... Neću da ulazim u detalje, da li je bilo problema, nekih internih stvari... Ali Piksi je vratio kult reprezentacije, odveo nas na dva velika takmičenja... Treba se setiti, gde smo bili pre njega... Šta bismo sada dali da smo otišli u Ameriku i da tamo gledamo srpsku reprezentaciju... Pa, sve bismo dali... Samo da smo na velikoj smotri. On je to uradio dva puta.

Pravi čovek na pravom mestu - Veljko Paunović Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Srpska reprezentacija je svetinja

Šta očekujete od novog selektora Veljka Paunovića?



- Vidim ga kao dobrog, detaljnog i kvalitetnog trenera. Uvek treba pozitivno razmišljati. Paunović je pravi čovek na pravom mestu. Ne bi se on prihvatio ovog posla da nije okej priča. Imaće poteškoća, ali svi mi moramo da ga podržimo. Jednu zemlju imamo... Srbiju. I to treba svima da nam bude cilj i misija. Veljko je inteligentan, i treba mu dati podršku. Poznaje dosta igrača, siguran sam da će biti promena. Nadam se da hoće... Očekivanja su velika. Svestan je i on svega. Od pritiska neće moći da pobegne. Potrebna mu je podrška javnosti, ljudi spolja i fudbalskih radnika. Ponavljam - jednu zemlju imamo. Kritika normalna, dobronamerna, uvek, ali... Sve ono što se dešavalo Piksiju, a nije imalo veze sa fudbalom... Da se to ne desi Veljku.

Mala smo zemlja, koliko je Srbiji važno da svi fudbaleri koje imamo bez sujete stanu pod zastavu i odazovu se pozivu selektora?

- Bitno je, to ne treba da dolazi u obzir. Ne treba da se nijedan fudbaler pita, da li želi da igra... To treba da bude dužnost i privilegija. Kad smo igrali u moje vreme, to je bila čast... Bili smo grupa. Iz svojih džepova smo plaćali karte da dođemo i igramo za reprezentaciju. Ako se igranje za Srbiju dovodi u pitanje... Ako ima nešto preče... Nešto važnije... Onda... Taj grb, taj dres, srpska himna... To je svetinja! Ima li nešto važnije, ili preče. Nije sve ovo što pričam neka floskula...

- Reprezentacija je nešto najveće za svakog fudbalera... Tako bi barem trebalo da bude. Eto, taj toliko kritikovani Piksi dolazio je iz Japana da igra prijateljske utakmice... Lično, bio sam uz ekipu i dolazio u reprezentaciju i kada nisam mogao da igram. Bilo mi je normalno da budem uz svoje saigrače. Nama je to bilo u glavama. Da li se to zove patriotizam, rodoljublje... Ako se to dovodi u pitanje...

Da objasni zašto neće da igra za Srbiju - Sergej Milinković-Savić Foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Sergej da ne čita komentare i da igra za Srbiju

Danas uticaj sa društvenih mreža, gde svako može da kritikuje, itekako utiče na igrače. Izrazit primer je Sergej Milinković-Savić... Nikada nije obrazložio zašto je odustao od reprezentacije i zašto odbija pozive od selektora. Kako vidite njegov slučaj?



- Šta me briga... Igram za svoju zemlju... Ne čitam komentare... Da li neko tipka, ili ne... Priča nešto na moj račun... Ja sam jak karakter... Tako bih barem ja postupio. Ne želim da ulazim u Sergejeve stvari... Ne znam zašto on ne dolazi, ne znam zašto se ne odaziva... Treba direktno da kaže... Da li je zbog kritika i da li ga sve to opterećuje... Znate, svi smo mi drugačiji i svako od nas različito razmišlja. Meni su to gluposti, da zbog komentara nekoga na društvenim mrežama ja ne vredim i da zbog toga ne igram za svoju zemlju. Gluposti! Za Srbiju se uvek dolazi kada pozove, moraš da izgoriš, da oguliš kolena, daš svoj maksimum... Za koga, ako ne za Srbiju! To, da li sam igrao dobro, ili loše... To je stvar za diskusiju, ali, moraš da daš sve od sebe.

Kako vidite klupski fudbal u Srbiji, sledi smanjenje lige?

- Mislim da je to okej, da će doneti neki bolji kvalitet, iako naša liga izgleda sve bolje, iz godinu u godinu. Nije lako pobediti male ekipe... I to je dobro za srpski fudbal. Verujem u ideju FSS i Zajednice.

Crvena zvezda je moja porodica

A, da li se plašite beogradizacije Superlige za nekoliko godina? Imali smo baš sve to pre jedno dve decenije.



- Može da se desi... Moraju odgovorni ljudi u srpskom fudbalu sada, sa još više pažnje da obrate na centre kao što su Subotica, Niš, Kragujevac, Kruševac, Užice, Leskovac, Čačak... Voleo bih da se u mom Zrenjaninu opet pojavi Proleter. Srbiji su potrebni fudbalski centri. Verujem da će sve to izaći na dobro.

Vaš nekadašnji klub Crvena zvezda igra odlično u Ligi Evrope, ali vrlo loše u domaćem prvenstvu. Gde je problem?

- Pitaš me sada kao za porodicu. Tako doživljavam Zvezdu. Vidi, Zvezda je Zvezda! Ima najkvalitetniji tim u zemlji. Partizan ima samo bod više, ali Zvezda igra na tri fronta. Treba rotirati, držati koncentraciju igračima, motivisati ih za Evropu, a onda za naše klubove... Nije to lako. Imam sličnu situaciju u Olimpijakosu. Sve to treba uskladiti, napraviti balans. Jako je teško. Kikseva je bilo i uvek će ih biti. Igraš protiv Lila, a onda ideš na ekipu kao što je Javor i izgubiš bodove. To je teško za igrače. Međutim, ima još dosta da se igra, nije ni pola prvenstva prošlo. Zvezdu čeka evropsko proleće, slede im još teže utakmice. Bila je Zvezda i u težoj situaciji, i tada je Deki Stanković bio trener. Valjda je tada bilo minus pet, pa su stigli. Stići će i sad.

Zvezda ima najbolji tim u Srbiji Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mijatović radi sjajan posao sa Partizanom

Kako vam se čini igrački kadar Crvene zvezde?



- Spoj mladosti i iskustva. Fudbaleri koji iza sebe imaju iskustvo treba da daju primer i pomognu mladima. Imena sama po sebi ne igraju. Verujem da Zvezdini klinci imaju šta da nauče od Arnautovića, Krunića, Veljkovića, Ivanića i Kataija. Arnautović je veliko ime, baš voli Zvezdu, vidi se to... Ivanić i Katai su neverovatan tandem, Sale je već ušao u istoriju kluba kao jedan od najboljih strelaca. Od ovih mladih sviđa mi se Vasilije Kostov, taj momčić nadolazi baš kako treba. Štoper Stefan Leković mi je zanimljiv, baš lepo izgleda na terenu. Zvezdina Omladinska škola radi kao fabrika... Stalno izbacuju kvalitetne klince, a oni odlaze jer su talentovani... I Zvezda tu ništa ne može, jer je zakon tržišta takav, a klub mora da živi.

Kako vam izgleda Partizan sa Predragom Mijatovićem?



- Za kratko vreme je Peđa uspeo sve to da složi. Nema više velike razlike, da Zvezda ima 15 bodova više... Sada je Partizan lider. Odlično to radi Mijatović. Možda se u Partizanu ni sami nisu nadali, da će ovako izgledati i biti prvi na kraju jesenjeg dela sezone. Rezultati govore, plus plejada mladih igrača... Opet, vidim da imaju problema sa finansijama i ta suspenzija FIFA može biti veliki problem. Verujem da ljudi iz Partizana znaju da sve to može da se odrazi na rezultate. Moraće da traže pomoć... Da li od države, da li od nekih finansijera... Ne znam detalje i ne bih da ulazim u tu ekonomsku stranu. U teškoj su situaciji, ali Mijatović i njegovi ljudi rade dobar posao. Sviđa mi se što imaju jasnu viziju... Ali, preuslov da nešto urade, je da srede situaciju sa novcem.

Prvi čovek Olimpijakosa - Evangelos Marinakis Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Vaš Olimpijakos, deluje da je podignuta lestvica, zar ne?



- Fenomenalno je ovde. Naš predsednik Evangelos Marinakis je lider celog poduhvata. Funkcionišemo kao veliki evropski klubovi. Osvajanje Lige konferencije nas je podiglo. Iza nas su veliki rezultati, kao što je to osvajanje prvog evropskog trofeja u istoriji kluba. Proizvodimo mlade igrače, a posebno smo ponosni na duplu krunu kada smo slavili 100 godina postojanja Olimpijakosa. Ali, nema spavanja. Uvek se traži više i još više. To je filozofija predsednika Marinakisa. On traži još, da budemo još bolji. Cilj je da budemo u Ligi šampiona među 24 najbolja kluba, da idemo dalje i dalje. Svakako se podrzumeva uzimanje duple krune. Sada nas 3. januara čeka Superkup protiv Ofija.



Hoće li biti Srba u Pireju? Ranije je bilo nezamislivo da ih nema.

- Ha, ha, ha... Nadam se. Ima kvaliteta. Eto, imamo Nikolu Milenkovića u Notigemu... Biće, ako vidim da je to to. I ako se složi trener.



Kako vidite prvenstvo Grčke? Deluje da Olimpijakos nije više toliko dominantan u odnosu na konkurenciju.

- Olimpijakos je u protekle dve deceneije odmakao od konkurencije. A, onda su oni sledili naš primer i poželeli da nam se priključe. Digli su se AEK, Panatinaikos, PAOK, Aris... Napredovao je grčki fudbal u globalu. Mi smo uzeli evropski trofej. To je velika stvar. I manje ekipe se pojaćavaju. Nije lako uzeti bodove, protiv ekipa kao što su Levadijakos, Esteras Tripolis, Kifisija, Panetolikos, Atromitos... To govori koliko grčko prvenstvo kvalitetno. Olimpijakos je brend iznad svih. Svi ostali ulažu i žele da drže korak sa nama. Ali teško. Ha, ha, ha.



Pratite li situaciju u vašem prvom klubu u inostranstvu Šefild Venzdeju?

- Žao mi je... Čitam i gledam kroz šta sve prolaze. To je jedan od najstarijih klubova na svetu. Engleski velikan. Još pamtim taj stadion koji odiše fudbalom, taj divni grad... Žao mi je, ne mogu da verujem da se sve to dešava. Možda mlađi ne znaju, ali za Venzdej su igrali Kris Vodl, Mark De Gris, Paolo di Kanio... Bio bi veliki udarac za fudbal da se jedan takav gigant ugasi zbog dugova - jasan je Kovačević.

Foto: Starsport©



Zajedno sa Darkom Kovačevićem u Crvenoj zvezdi je igrao Dejan Stefanović. Otišli su skupa u Šefild. Pitali smo Darka da li je u kontaktu sa nekadašnjim saigračem?

- Nismo se čuli odavno. Baš duži period - bio je iskren Darko Kovačević na kraju intervjua za Kurir.

