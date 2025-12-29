Slušaj vest

Bivši fudbaler Njukasla, Liverpula i reprezentacije Engleske Endi Kerol pojaviće se u utorak pred sudom, nakon što je optužen za kršenje zabrane uznemiravanja, saopštili su danas britanski mediji.

Kerol (36), koji trenutno nastupa za Dagenam i Redbridž u Nacionalnoj ligi Jug, uhapšen je u aprilu, a navodno krivično delo dogodilo se mesec dana ranije. On će se pojaviti pred Prekršajnim sudom u Čelmsfordu, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Policija Eseksa navela je da je "jedan muškarac optužen za kršenje zabrane uznemiravanja", precizirajući da je reč o Endruu Kerolu (36) iz Epingа, koji je uhapšen 27. aprila, dok se optužbe odnose na incident iz marta.

Zabrana uznemiravanja predstavlja sudsku meru kojom se osobi zabranjuje kontakt sa drugom osobom, kao i približavanje određenoj adresi ili mestu rada.

U zavisnosti od težine prekršaja, kazna za kršenje ove mere može biti novčana ili zatvorska, a u najtežim slučajevima predviđena je kazna zatvora do pet godina.

Kerol je tokom karijere upisao devet nastupa za reprezentaciju Engleske, a Liverpul ga je 2011. godine doveo iz Njukasla za tadašnji klupski rekord od 35 miliona funti.