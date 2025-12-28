Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije Maroka Ašraf Hakimi apelovao je danas na navijače domaćina da prestanu sa zvižducima upućenim ekipi tokom Kupa afričkih nacija."Nije normalno da navijači zvižde. Potreban nam je taj 12. igrač", rekao je Hakimi u nedelju, uoči poslednje utakmice grupe protiv Zambije, koja je na programu u ponedeljak.

Fudbaleri Maroka bili su izviždani na poluvremenu, kao i po završetku meča protiv Malija, koji je u petak završen nerešenim rezultatom 1:1.

"Potrebni su nam navijači, ali moramo da poštujemo rivale. Oni nisu laki protivnici", dodao je Hakimi.

Maroko, najbolje rangirana afrička selekcija na Fifa listi (11. mesto), važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje 35. izdanja Kupa afričkih nacija, nakon plasmana u polufinale Svetskog prvenstva 2022. godine. Maroko sve utakmice grupne faze igraju na stadionu "Princ Mulaj Abdulah" u Rabatu, kapaciteta gotovo 70.000 mesta, gde će nastupiti i u prvom meču nokaut faze ukoliko završe kao prvoplasirani u grupi.

"Znamo da navijači žele da uvek pobeđujemo. Od Svetskog prvenstva postoji jedan novi Maroko, ali moramo ostati čvrsto na zemlji. Igranje AFCON-a kod kuće nam pomaže, ali ne čini stvari lakšim. Potrebna nam je njihova podrška. Što se tiče kritika na račun selektora, on je uradio sjajan posao. Bio je sa ekipom na Svetskom prvenstvu i promenio je mentalitet, čak i moj", rekao je Hakimi.

Maroko je lider Grupe A sa četiri boda iz dva meča, ispred Malija i Zambije koji imaju po dva, dok Komori imaju jedan bod. Poslednje utakmice u grupi igraju se u ponedeljak, a Maroko se sastaje sa Zambijom.

Plasman u narednu fazu obezbeđuju po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i najbolje trećeplasirane ekipe.

Hakimi je povukao paralelu sa iskustvom iz Pari Sen Žermena, gde su igrači takođe bili izviždani pre nego što je klub u maju osvojio Ligu šampiona.

"Ljudi su govorili da nismo dobra ekipa. Na kraju smo postali prvaci Evrope. Eto...", rekao je Hakimi.

