Fudbaleri Mozambika pobedili sunas u Agadiru Gabon 3:2, u drugom kolu Grupe F na Kupu afričkih nacija. Strelci za Mozambik bili su Faisal Bangal u 37, Geni Katamo u 42. iz penala i Diogo Kalila u 52. minutu.

Golove za Gabon postigli su Pjer-Emerik Obamejang u petom minutu nadoknade poluvremena i Aleks Muketu-Musunda u 76. minutu.

Mozambik je treći u grupi sa tri boda, a Gabon je na četvrtom mestu bez osvojenog boda, te su Šavi Babika, Gelor Kanga i ekipa doživeli veliku bruku na Kupu afričkih nacija.

U poslednjem kolu, Mozambik će igrati protiv Kameruna, a Gabon protiv Obale Slonovače.

