Kapiten fudbalera Liverpula Virdžil van Dajk izjavio je da problemi njegove ekipe u odbrani prekida "bole", preneo je danas Bi Bi Si (BBC). Liverpul je ove sezone primio 12 golova iz prekida, što je najviše u Premijer ligi, zajedno sa Bornmutom i Notingem Forestom. U subotnjem meču na "Enfildu", koji je Liverpul dobio 2:1, gol za Vulvse iz kornera postigao je Santijago Bueno, dok je prošle sedmice Rišarlison zatresao mrežu nakon što Liverpul nije uspeo da raščisti prekid protiv Totenhema.

"Bilo je mnogo utakmica u kojima smo se veoma dobro branili iz prekida, ali činjenica je da smo primili previše golova na taj način, a da ih ne postižemo dovoljno", rekao je Van Dajk.

On je naglasio da problem često nije u prvom duelu, već u nastavku akcije.

"U najmanje 75 odsto situacija, pa i više, nije stvar u prvom kontaktu. Druga faza je ubitačna", istakao je holandski defanzivac.

Liverpul je, bez uračunatih penala, postigao samo tri gola iz prekida u prvenstvu, uz gol-razliku minus devet, što je najlošiji učinak kluba u Premijer ligi po tom parametru.

"Primili smo previše golova iz prekida i to boli. Moramo da se popravimo, a trening je jedini način da budemo bolji", dodao je Van Dajk.

Menadžer Liverpula Arne Slot priznao je da ekipa ima velikih problema u toj segmentu igre.

"Nažalost, mi smo možda jedini tim koji gotovo nikada ne postiže gol iz prekida, a još gore, stalno ih primamo", rekao je Slot.

On je, ipak, istakao da vidi napredak jer je ekipa uspela da pobedi u poslednja dva meča uprkos primljenim golovima iz prekida.

"To je napredak, ali jasno je da imamo još mnogo toga da unapredimo, a ovo je sigurno jedan od najvećih problema", dodao je Slot.

