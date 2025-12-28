Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Natan Ake se nalazi na "radaru" Barselone.

Katalonci ulaze u zimski prelazni rok sa prioritetom da stabilizuju defanzivnu liniju.

Dugotrajno odsustvo Andreasa Kristensena ostavilo je vidljiv trag, zbog čega sportski sektor aktivno traži pouzdano rešenje, a Natan Ake se sve češće izdvaja kao ozbiljna opcija.

Prema pisanju katalonskog lista "Sport", Barselona u holandskom reprezentativcu vidi profil koji gotovo idealno odgovara trenutnim potrebama kluba. Polivalentan igrač koji može da pokrije dve pozicije u dobrani.

Iako je deo Mančester sitija, Ake ove sezone nema kontinuitet. U Premijer ligi je započeo samo jednu utakmicu kao starter, dok je ukupno sakupio nešto više od 700 minuta na terenu u svim takmičenjima.

Novinar Ekrem Konur već je potvrdio da Barselona prati situaciju oko Akea, ali i naglasio da Mančester siti nije spreman na lake ustupke.

Sa druge strane, Barselona, svesna finansijskih ograničenja, pokušava da pronađe fleksibilniji model. Idealna opcija za Katalonce bila bi pozajmica sa opcijom otkupa, po mogućstvu u trajanju od šest meseci, kako bi se smanjio trenutni finansijski pritisak i ostavio prostor za konačnu odluku na leto.

