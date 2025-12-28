Slušaj vest

Drama se dogodila na Afričkom kupu nacija, u centru pažnje bio je golman Sudana, Monged Elnil.

Naime, on je kolabirao je u 36. minutu utakmice, kada se u jednom trenutku na 17-ak metara od svog gola srrušio na teren.

Odmah su pritrčali iz medicinskog osoblja da mu ukažu pomoć. Na svu sreću, golmanu Sudana je brzo bilo bolje.

Očekivalo se da će posle toga napustiti igru. Ipak, Elnil je signalizirao da mu je bolje i nastavio je meč.

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom