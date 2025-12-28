Slušaj vest

Fudbaleri Sanderlenda i Lidsa odigrali su danas u Sanderlendu nerešeno 1:1, u 18. kolu engleske Premijer lige.

Poveo je Sanderlend golom Simona Adingre u 28. minutu, a izjednačenje Lidsu doneo je Dominik Klavert-Luin pogotkom u 47. minutu.

Sanderlend je sedmi sa 28 bodova, a Lids je na 16. mestu sa 20 poena.

U narednom kolu, Sanderlend će dočekati Mančester siti, dok će Lids gostovati Liverpulu.

