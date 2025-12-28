Sanderlend je sedmi sa 28 bodova, a Lids je na 16. mestu sa 20 poena
PREMIJER LIGA
PODELA PLENA NA SEVERU ENGLESKE: Nerešeno u duelu Sanderlenda i Lidsa
Fudbaleri Sanderlenda i Lidsa odigrali su danas u Sanderlendu nerešeno 1:1, u 18. kolu engleske Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Poveo je Sanderlend golom Simona Adingre u 28. minutu, a izjednačenje Lidsu doneo je Dominik Klavert-Luin pogotkom u 47. minutu.
Sanderlend je sedmi sa 28 bodova, a Lids je na 16. mestu sa 20 poena.
U narednom kolu, Sanderlend će dočekati Mančester siti, dok će Lids gostovati Liverpulu.
