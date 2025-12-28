Slušaj vest

Francuski fudbalski klub Nica i trener Frank Eze dogovorili su sporazumni raskid saradnje, nakon 18 meseci, preneli su danas francuski mediji.Trenera su dodatno opteretili loši rezultati i incidenti posle meča u Lorijenu, kada su igrači Terem Mofi, Žeremi Boga i sportski direktor Florian Moris bili napadnuti od strane nezadovoljnih navijača.

Odluka dolazi nakon novog incidenta u nedelju uveče, iako je ekipa delimično stabilizovala formu pobedom protiv Sent Etjena u Kupu Francuske. Novi čelnici kluba, Žan-Pjer River i Moris Kohen, dogovorili su se sa Ezeom da prekine saradnju, prenosi francuski list Ekip (L'Equipe).

Za njegovog naslednika klub razmatra povratak Kloda Pjela (64), koji je već vodio Nicu od 2012. do 2016. godine, uz Žiljena Sablea, aktuelnog direktora omladinskog centra, kao pomoćnika. Pjel će imati zadatak da ujedini tim koji već devet utakmica u Ligi 1 ne zna za pobedu.

Eze je na 70 mečeva na klupi Nice zabeležio 25 pobeda i 31 poraz, a ekipu je ostavio na 13. mestu francuske lige.