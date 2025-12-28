Slušaj vest

Fudbaleri Totenhema pobedili su na gostovanju Kristal Palas sa 1:0, u utakmici 18. kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Pobednički gol za Totenhem u londonskom derbiju postigao je Arči Grej u 42. minutu.

Dva pogotka fudbalera Totenhema Rišarlisona poništena su u 17. i 75. minutu zbog ofsajda.

Nakon trećeg vezanog poraza Kristal Palas na devetom mestu Premijer lige ima 26 bodova, dok je Totenhem prekinuo niz od dva uzastopna poraza i na 11. poziciji ima 25 bodova.

Premijer ligu oba kluba nastavljaju 1. januara, kada će Kristal Palas biti domaćin Fulamu, a Totenhem igra na gostovanju protiv Brentforda.

Ne propustiteFudbalTOTENHEM U VELIKOM PROBLEMU: Pokrenut postupak protiv Kristijana Romera
Kristijan Romero Totenhem
FudbalIGRAČ LIVERPULA JE KRIV ŠTO MU JE PROTIVNIK SLOMIO NOGU?! Bizarna izjava trenera koji pokušava da odbrani svog fudbalera: Isak je stavio nogu...
Aleksander Isak Liverpul
FudbalMANČESTER SITI PRODAJE IGRAČA! Po Brazilca krenuo tim iz Londona!
Savinjo Mančester siti
FudbalLIVERPUL SE PROVUKAO U LONDONU: Isak i Ekitike srušili Totenhem
Liverpul

Atletski klub Crvena zvezda Izvor: Crvena Zvezda