PREMIJER LIGA
GOSTI SLAVILI U LONDONSKOM DERBIJU: Totenhem savladao Kristal Palas
Fudbaleri Totenhema pobedili su na gostovanju Kristal Palas sa 1:0, u utakmici 18. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Pobednički gol za Totenhem u londonskom derbiju postigao je Arči Grej u 42. minutu.
Dva pogotka fudbalera Totenhema Rišarlisona poništena su u 17. i 75. minutu zbog ofsajda.
Nakon trećeg vezanog poraza Kristal Palas na devetom mestu Premijer lige ima 26 bodova, dok je Totenhem prekinuo niz od dva uzastopna poraza i na 11. poziciji ima 25 bodova.
Premijer ligu oba kluba nastavljaju 1. januara, kada će Kristal Palas biti domaćin Fulamu, a Totenhem igra na gostovanju protiv Brentforda.
