DOMAĆINU SAMO BOD: Remi Bolonje i Sasuola u Seriji A
Fudbaleri Bolonje i Sasuola odigrali su večeras nerešeno 1:1, u meču 17. kola italijanske Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Bolonja je do prednosti stigla u 46. minutu, kada je vodeći pogodak postigao Đovani Fabijan, dok su gosti do boda došli u 63. minutu preko Tarika Muharemovića.
Ceo meč kao kapiten Sasuola odigrao je srpski fudbaler Nemanja Matić.
Bolonja na sedmoj poziciji Serije A ima 26 bodova, a Sasuolo na 10. mestu ima 22 boda.
Sasuolo u novu godinu ulazi domaćom utakmicom protiv Parme, 3. januara, dok Bolonja dan kasnije gostuje Interu u Milanu.
