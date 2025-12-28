Srpski defanzivac ponovo u dresu Crvene zvezde?
ZIMSKA TRANSFER BOMBA JE TEMPIRANA! Pojavila se fotografija, miljenik Delija se vraća u Crvenu zvezdu?
Strahinja Eraković, blizu je povratka u Crvenu zvezdu...
Maštu navijača Zvezde dodatno je raspalio Timi Maks Elšnik fotografijom koju je objavio na svom profilu na društvenoj mreži Tviter na kojoj se nalaze on, Strahinja Eraković i Stefan Leković.
Zanimljivo je da je Strahinja Eraković takođe bio u opremi Crvene zvezde, kao i Elšnik i Leković.
Da li je ovo najava povratka Erakovića?
On je na leto 2023. prešao u Zenit iz Sankt Peterburga za osam miliona evra. Ugovor sa Rusima ima do leta 2027. godine.
Strahinja Eraković se vraća u Crvenu zvezdu? Foto: Printscreen/timielsnik/Instagram
