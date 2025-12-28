Slušaj vest

Strahinja Eraković, blizu je povratka u Crvenu zvezdu...

Maštu navijača Zvezde dodatno je raspalio Timi Maks Elšnik fotografijom koju je objavio na svom profilu na društvenoj mreži Tviter na kojoj se nalaze on, Strahinja Eraković i Stefan Leković.

1/11 Vidi galeriju ERAKOVIĆEVA DEVOJKA U CENTRU PAŽNJE U RUSIJI: Njega su predstavili kao veliku zvezdu! A, šta su tek napisali o njoj! (FOTO) Foto: Printskrin/Instagram

Zanimljivo je da je Strahinja Eraković takođe bio u opremi Crvene zvezde, kao i Elšnik i Leković.

Da li je ovo najava povratka Erakovića?

On je na leto 2023. prešao u Zenit iz Sankt Peterburga za osam miliona evra. Ugovor sa Rusima ima do leta 2027. godine.

Strahinja Eraković se vraća u Crvenu zvezdu? Foto: Printscreen/timielsnik/Instagram

BONUS VIDEO: