Inter savladao Atalantu - 1:0.
pobeda
POBEDA INTERA U BERGAMU! Luda trka za Skudeto u Seriji A!
Slušaj vest
Fudbaleri Intera pobedili su kao gosti Atalanu 1:0 golom Lautara Martinesa u 65. minutu i zaseli na čelo tabele.
"Neroazuri" su treći lider Serije A u istom danu, posle Milana, koji je to bio nakon pobede nad Veronom, i Napolija, koji je tek nekoliko sati bio na čelu, nakon trijumfa protiv Kremonezea.
Za domaći tim od 75. minuta igrao je srpski reprezentativac Lazar Samardžić, i malo je nedostajalo da se proslavi, ujedno sačuva svoj tim od poraza.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši