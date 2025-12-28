Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su kao gosti Atalanu 1:0 golom Lautara Martinesa u 65. minutu i zaseli na čelo tabele.

"Neroazuri" su treći lider Serije A u istom danu, posle Milana, koji je to bio nakon pobede nad Veronom, i Napolija, koji je tek nekoliko sati bio na čelu, nakon trijumfa protiv Kremonezea.

Za domaći tim od 75. minuta igrao je srpski reprezentativac Lazar Samardžić, i malo je nedostajalo da se proslavi, ujedno sačuva svoj tim od poraza.

BONUS VIDEO:

Dvejn Vašington izjava posle Splita Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić