Fudbaleri Intera pobedili su kao gosti Atalanu 1:0 golom Lautara Martinesa u 65. minutu i zaseli na čelo tabele.

"Neroazuri" su treći lider Serije A u istom danu, posle Milana, koji je to bio nakon pobede nad Veronom, i Napolija, koji je tek nekoliko sati bio na čelu, nakon trijumfa protiv Kremonezea.