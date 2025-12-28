Slušaj vest

Posle pobede u prvom kolu Obala Slonovače i Kamerun odigrali su 1:1 u drugom kolu Kupa afričkih nacija u sklopu grupe F.

U 48. minutu Frank Kesi je zatresao mrežu Kameruna, ali je nakon intervencije VAR-a pogodak poništen.

Ipak, Obala Slonovače nije klonula duhom, već je samo tri minuta kasnije stigla do zasluženog vođstva. Konan je sjajno uposlio Amada Dijaloa, koji je preciznim udarcem uz samu stativu pogodio za 1:0.

Kamerun je u 56. minutu izjednačio uz dosta sreće. Kofane je pronašao Čamedua, koji je šutirao iskosa, a lopta je nakon odbitka od noge protivničkog igrača preletela golmana i završila u mreži - 1:1.

U poslednjem kolu grupne faze sastaju se Kamerun i Mozambik, odnosno Obala Slonovače i Gabon, a borba za prolaz dalje biće potpuno otvorena.

Ne propustiteFudbalPOBEDA INTERA U BERGAMU! Luda trka za Skudeto u Seriji A!
profimedia-0985170994.jpg
KošarkaVAŠINGTON PRIČAO O PEJNU I PENJAROJI: Otkrio šta Španac zahteva od igrača Partizana...
Dvejn Vašington
FudbalZIMSKA TRANSFER BOMBA JE TEMPIRANA! Pojavila se fotografija, miljenik Delija se vraća u Crvenu zvezdu?
IMG-20250812-WA0094.jpg
KošarkaTRENER SPLITA NEZADOVOLJAN POSLE KATASTROFE OD PARTIZANA: Ovo je neprihvatljivo...
Partizan Makabi Tel Aviv

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir