Fudbaleri Brage i Benfike odigrali su nerešeno (2:2) derbi meč 16. kola šampionata Portugala, a susret je obeležio i poništen gol gostiju iz 75. minuta.

Sporan trenutak dogodio se u 75. minutu, kada je Ričard Rios oduzeo loptu Vitoru Gomezu u kaznenom prostoru, a zatim je poslao do Samjuela Dala koji je pogodio za 2:3. Ipak, sudija je svirao prekršaj Riosa i dao mu žuti karton, a deluje da je faul, u najmanju ruku, bio blag, te da možda nije ni postojao.

Zbog ove situacije, svoj šou pred novinarima imao je Žoze Murinjo.

- Smatram da je ovo sjajna pobeda. U prvom poluvremenu Braga je bila bolja, ali u drugom nisu postojali. Moji igrači su preuzeli odgovornost i sjajnim preokretom pobedili 3:2, to je odličan rezultat. Zaslužili smo ova tri boda. Pobedili smo 3:2. Video sam naš treći pogodak sa klupe, čak sam i premotao snimak da proverim ponovo. Gol je čist kao suza, pobedili smo, pobedili smo, pobedili smo - grmeo je Murinjo posle utakmice.

