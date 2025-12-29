Slušaj vest

Da li se Strahinja Eraković vraća u Crvenu zvezdu?

Ovo je pitanje koje zanima sve navijače kluba sa Marakane, a Zvezdan Terzić je u podkastu Mozzart sporta "2x45" govorio o ovoj temi.

Foto: Starsport

- Zenit za Erakovića traži sedam miliona evra. I to samo Zvezdi traži sedam miliona, ostalim klubovima između deset i 12 miliona. Nije lako, realno nije lako to realizovati. Videćemo. Neosporna je Čupina želja da se se vrati u njegov dom. On ima potencijal za velike evropske lige. Ako hoće da ostvari neke svoje sportske snove, teško to može direktno iz Zenita zbog ove političke situacije i možda bi mu bilo dobro da dođe da kroz Crvenu zvezdu ostvari sve te neke ciljeve ka zapadnoj Evropi - rekao je Terzić, a osvrnuo se na još jednog fudbalera koji je bio na meti Zvezde:

1/9 Vidi galeriju Zvezdan Terzić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Www.crvenazvezdafk.com

- Želeli smo Kolubmijca iz Argentina. Jako, jako ozbiljan igrač. Rekli su nam da mu ugovor ističe za šest meseci, što je bio signal da treba da krenemo u akciju. Nameravali smo da ga dovedemo sad, ili da potpišemo ugovor kao u slučaju sa Olajinkom, i Krasoom. Međutim, ispostavilo se da ima ugovor do 2027. godine. Tražili su nam 12 miliona evra. Nije problem da damo te pare, ali šta bismo posle sa njim. On je 1996. godište, ne bismo mogli kasnije da povratimo sredstva. Šteta, mnogo ozbiljan igrač. Imao je neke privatne probleme, ali po kvalitetu je igrač za najbolje evropske klubove.

Nije Terzić spomenuo ime Kolumbijca, ali Mozzart sport piše da se radi o Sebastijanu Vilji, koji je dete Boke juniors i može da igra na obe krilne pozicije, kao i na mestu napadača. Trenutno je jedan od najboljih igrača Independientea, a u Evropi je igrao za bugarski Beroe.

Kurir Sport / Mozzart sport

BONUS VIDEO: