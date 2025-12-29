Slušaj vest

Vinisijus Žunior još uvek nije siguran u svoj ostanak u Real Madridu, ali deluje da u "kraljevskom" klubu već pripremaju paklena pojačanja u slučaju da Brazilac ne potpiše novi ugovor.

Madridski mediji otkrivaju da navijači više nisu toliko uz Vinisijusa Žuniora, koji je neretko ispraćen i zvižducima ove sezone. Brazilac ima ugovor do leta 2027. i ukoliko ne potpiše novi, biće prodat narednog leta. Jasno je da bi Vinisijus bio papren i da bi Real Madrid mogao da zaradi preko 100.000.000 evra, ali Florentino Perez ima spreman plan.

Vinisijus Žunior Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Prva meta je as Pari Sen Žermena i jedan od najboljih veznih na svetu - Vitinja. Naravno, on ne bi bio direktna zamena za krilnog napadača Vinisijusa, ali bi doneo potreban balans u timu. I on bi sigurno bio skup, ali Real ima novca i da doplati posle odlaska Brazilca.

Takođe, Vitinja nije jedina meta, jer Perez želi da pojača i štopersku poziciju, a prva želja je - Niko Šloterbek. I Nemac na leto ulazi u poslednju godinu ugovora, novi ne želi da potpiše, a Borusija za njega traži 70.000.000 evra. Ipak, očekuje se da Perez snizi cenu, posebno zbog činjenice da su Real i Borusija u odličnim odnosima.

Navijači Reala već pišu da bi odmah prihvatili da Vinisijus ode, a da dođu Vitinja i Šloterbek, jer u napadu po levom boku može da igra sve bolji Rodrigo, koji je povratio poverenje Ćabija Alonsa i svih u klubu.

Sve u svemu, 2026. godina biće znatno uzbudljivija u Madridu, posebno ukoliko Vinisijus nastavi da otežava u pregovorima...

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbal"AKO NEŠTO KRENE NAOPAKO..." Alarmantna poruka Predraga Mijatovića zbog haosa: Klub ne sme da dozvoli...
FK PARTIZAN-PRESS_36.JPG
FudbalMIJATOVIĆ BESAN: Tera prvu zvezdu tima: "Ako ti se ne sviđa - idi"!
Predrag Mijatović
FudbalNE ŽELE VIŠE DA TRPE NJEGOVE SKANDALE I ISPADE! Real je presekao, Vinisijus mora da ode iz Madrida! Otkriven plan kluba, Brazilcu se smeši pakovanje kofera!
profimedia0770286549.jpg
FudbalPOZNAT KAKAV JE EPILOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO ŠPANSKI FUDBAL! Oglasio se Alonso i otkrio da li je oprostio Vinisijusu zbog prostačkog gesta!
profimedia-1048610353.jpg

 BONUS VIDEO:

Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium