Vinisijus Žunior još uvek nije siguran u svoj ostanak u Real Madridu, ali deluje da u "kraljevskom" klubu već pripremaju paklena pojačanja u slučaju da Brazilac ne potpiše novi ugovor.

Madridski mediji otkrivaju da navijači više nisu toliko uz Vinisijusa Žuniora, koji je neretko ispraćen i zvižducima ove sezone. Brazilac ima ugovor do leta 2027. i ukoliko ne potpiše novi, biće prodat narednog leta. Jasno je da bi Vinisijus bio papren i da bi Real Madrid mogao da zaradi preko 100.000.000 evra, ali Florentino Perez ima spreman plan.

Prva meta je as Pari Sen Žermena i jedan od najboljih veznih na svetu - Vitinja. Naravno, on ne bi bio direktna zamena za krilnog napadača Vinisijusa, ali bi doneo potreban balans u timu. I on bi sigurno bio skup, ali Real ima novca i da doplati posle odlaska Brazilca.

Takođe, Vitinja nije jedina meta, jer Perez želi da pojača i štopersku poziciju, a prva želja je - Niko Šloterbek. I Nemac na leto ulazi u poslednju godinu ugovora, novi ne želi da potpiše, a Borusija za njega traži 70.000.000 evra. Ipak, očekuje se da Perez snizi cenu, posebno zbog činjenice da su Real i Borusija u odličnim odnosima.

Navijači Reala već pišu da bi odmah prihvatili da Vinisijus ode, a da dođu Vitinja i Šloterbek, jer u napadu po levom boku može da igra sve bolji Rodrigo, koji je povratio poverenje Ćabija Alonsa i svih u klubu.

Sve u svemu, 2026. godina biće znatno uzbudljivija u Madridu, posebno ukoliko Vinisijus nastavi da otežava u pregovorima...

Kurir sport / Sportske.net

