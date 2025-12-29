Edison Kavani rekao je zbogom fudbalu
OKAČIO KOPAČKE O KLIN
"ODLAZIM U MIRU, JER ZNAM..." Edison Kavani završio karijeru, pa se oglasio emotivnom porukom!
Urugvajski fudbaler Edinson Kavani saopštio je da je završio igračku karijeru.
Kavani se na društvenim mrežama zahvalio porodici, prijateljima, saigračima, trenerima i navijačima.
"Odlazim u miru, jer znam da sam dao sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Sa greškama, uspesima, ali uvek sa poštovanjem prema ovoj profesiji, koja mi je toliko dala", napisao je, između ostalog, Kavani.
Edinson Kavani
Kavani (38) je u karijeri igrao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, Valensiju i Boku juniors. On je za reprezentaciju Urugvaja od 2008. do 2022. godine odigrao 136 utakmica i postigao je 58 golova. Sa selekcijom Urugvaja osvojio je 2011. godine Kup Amerike.
