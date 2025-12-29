Slušaj vest

Urugvajski fudbaler Edinson Kavani saopštio je da je završio igračku karijeru.

Kavani se na društvenim mrežama zahvalio porodici, prijateljima, saigračima, trenerima i navijačima.

"Odlazim u miru, jer znam da sam dao sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Sa greškama, uspesima, ali uvek sa poštovanjem prema ovoj profesiji, koja mi je toliko dala", napisao je, između ostalog, Kavani.

Edinson Kavani Foto: Starsport©, Profimedia

Kavani (38) je u karijeri igrao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, Valensiju i Boku juniors. On je za reprezentaciju Urugvaja od 2008. do 2022. godine odigrao 136 utakmica i postigao je 58 golova. Sa selekcijom Urugvaja osvojio je 2011. godine Kup Amerike.

Ne propustiteFudbalNE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG TRAGIČNIH VESTI! U Boki tuguju zbog smrti slavnog trenera - oglasio se i legendarni Kavani, njegove reči kidaju dušu!
profimedia0819694428.jpg
FudbalKRAJ VELIKE KARIJERE: Edison Kavani rekao ZBOGOM Urugvaju!
kavani-102.jpg
FudbalJEDNOM MAJSTOR - ZAUVEK MAJSTOR! Kavani fenomenalan i u 38. godini: Spektakularne MAKAZICE čuvenog golgetera obišle planetu! VIDEO
screenshot-3.jpg
FudbalVERUJU DA JE SLAVNI GOLGETER ŽRTVA CRNE MAGIJE! Poznati ASTROLOG izneo ŠOK tvrdnje: U jako lošem je stanju, neko je bacio ČINI!
profimedia0808006379.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport