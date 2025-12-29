Slušaj vest

Poslednja šansa u Crvenoj zvezdi!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, javno je isprozivao srpskog fudbalera Nemanju Radonjića.

U razgovoru za "Mozzart sport" Terzić je poručio da je on "digao ruke od Radonjića" i da je fudbaler crveno-belih samo zahvaljujući Dejanu Stankoviću dobio još jednu priliku u Zvezdi.

"Sada mogu ovde javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži – on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je neverovatno", kaže Terzić i dodaje:

"Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman. On je možda to sve radio, jer je osetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem.

Stanković ga je ubedio da ga ipak zadrže u timu.

"Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: "Diretore, hajde da pokušamo"... Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", jasno je poručio Terzić.