Jedna od njih je i borba za šampionsku titulu u Srbiji, gde Zvezda trenutno zaostaje za Partizanom.

- Normalno da dođe do tih cikličnih kretanja. Uzeli smo osam uzastopnih šampionskih titula, ja se nadam da ćemo uzeti i devetu. Nije ovo nikakva bahatost, nego prosto moja procena kao profesionalca da imamo najkvalitetniji tim, najboljeg trenera, najbolju organizaciju i da smo prosto u ovom trenutku najbolji kao klub. Vi možete u nekoj utakmici da kiksnete, izgubite kao u kup takmičenjima, ali u liga sistemu uvek je na kraju šampion onaj ko je najbolji, a uveren sam da je to Crvena zvezda. Negde je prekretnica bila jako slaba utakmica u Bragi. Nadovezalo se mnogo, mnogo povreda, i to posebno napadača. Dešavalo se da nam nedostaje u rosteru šest ili sedam igrača Ali kažem, morali smo bolje u domaćem prvenstvu, nedopustivo je da Zvezda potroši 15 bodova i nije Partizan jesenji prvak zato što je izuzetno dobro izgledao ove jeseni, nego zato što je Crvena zvezda prosula veliki broj bodova - počeo je priču Terzić, pa dodao:

- Možda sam se i ja malo opustio. U prethodnom periodu, znači pre ove sezone, ja nisam propuštao nijedan trening, ja nisam propustio nijedan izlazak na teren mojih igrača. Znači, ja uvek siđem do svlačionice, zagrlim, poljubim, ispratim svakog igrača u tunel pre izlaska na teren. Nisam propustio za 11 godina nijedno gostovanje moje ekipe, a ove jeseni sam propustio tri. Sve je to deo nekog opuštanja i potcenjivanja lige. Tu sam samokritičan, verovatno je u nekom obimu to opuštanje bilo prisutno i kod mojih saradnika. Nekako smo svi verovali da ćemo lako da dobijamo neke utakmice. Platili smo ceh, platili smo cenu, sigurno da sada od 3. januara kad se okupimo biće to sve potpuno drugačije. Sistem i cela mašinerija Crvene zvezde biće utegnuta, zategnuta na sto odsto nivou.

Zatim je poslao i jasnu poruku igračima, stručnom štabu i saradnicima.

- Kada ovo kažem ne dajem ni promil šansi nekom drugom klubu da bude šampion. Poslao sam jasnu poruku mojim saradnicima, mom stručnom štabu, igračima... E, nemoj da se šalite slučajno da ne uzmete titulu. Nemoj da mi se smeju u maju, podaviću vas sve. Uozbiljite se, rekao sam im i da mi je Zvezda važnija od bilo čega. Osvajanje šampionske titule mi je iznad svih drugih interesa. Znači zgaziću svakog od vas, najbližih saradnika i igrača ko mi bude stao na putu ka tituli. Posebno onog ko ne bude izvršavao maksimalno svoje obaveze - zaključio je Zvezdan Terzić.

