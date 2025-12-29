U razgovoru za " Mozzart sport " Terzić je priznao da je očekivao više od bivšeg asa milanskog Intera.

"Da, više sam očekivao. Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povređuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem" otkrio je Zvezdan Terzić.