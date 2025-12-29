Očekivao je generlni direktor Zvezde mnogo više od iskusnog napadača.
"ARNAUTOVIĆ NEKA SE ZAPITA ZAŠTO SE STALNO POVREĐUJE" Terzić bez zadrške - udario i po najskupljem pojačanju: Stanković je imao otvoren razgovor sa njim!
Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, otvoreno i bez uvijanja govorio je o dosadašnjem učinku najvećeg pojačanja u istoriji kluba - iskusnog napadača Marka Arnautovića.
U razgovoru za "Mozzart sport" Terzić je priznao da je očekivao više od bivšeg asa milanskog Intera.
Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport
"Da, više sam očekivao. Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povređuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem" otkrio je Zvezdan Terzić.
Arnautović je od dolaska u Zvezdu upisao 17 nastupa u svim takmičenjima i zabeležio ukupno četiri gola i pet asistencija.
